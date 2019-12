Efes Pilsen Antrenörü Ergin Ataman, ULEB Erkekler Avrupa Ligi (D) Grubu'ndaki ilk iki maçlarında aldıkları galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, bunun da puan ve moral açısından kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla yaptıkları maçı AA muhabirine değerlendiren Ataman, sakatlıklar nedeniyle önemli eksiklerle geldikleri Milano'dan önemli bir deplasman galibiyetiyle döndüklerini kaydetti.



Rakipleri karşısında maçın başından sonuna son derece disiplinli bir mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Ataman, şöyle konuştu:



''Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık. Dünkü maça baktığımız zaman, sonuçta ne kadar biz onlardan güçlü bir kadro bile olsak her zaman Avrupa Ligi'nde deplasman galibiyetleri çok değerlidir. Biz kendi açımızdan bakıyoruz. Önemli eksiklerle buraya geldik. Uzun oyuncu rotasyonumuzda ciddi sıkıntılar oluyor. Ribauntlarda sıkıntı çekiyoruz. Ama maçın başından itibaren son derece disiplinle hem savunmada hem hücumda istetiğimiz oyunu ortaya koyduk. Bir tek son 5 dakika alan savunması karşısında biraz bocaladık ve kolay atışları kaçırdık. Onların can havliyle attıkları üçlükler var. Biraz yaklaştılar ama sonuçta net bir galibiyet aldık. Her ne kadar güçlü bir ekip olsak da yeni bir kadroyuz. 9 yeni oyuncumuz var. Hem puan hem moral açısından iyi başlamamız çok önemliydi. İyi başladık, umarım böyle devam eder.''



Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Mario Kasun'un pota altında sayı bulmaktaki en önemli oyuncularından birisi olduğunu hatırlatan Ataman, bu oyuncunun yokluğunda dışarıdan oynamayı tercih eden bir sistemle devam ettiklerini anlatarak, ''Kasun'un yokluğunda oyunu biraz daha dışarıya yıkıyoruz. İkili oyunlarda, içeri dalışlarda dış atışlarla sonuca gidiyoruz. Bu da bir sistem, şu anda bu sistemin üzerinde gidiyoruz. Doğru atışlar bulduk ve değerlendirdik'' şeklinde konuştu.