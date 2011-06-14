-"REZİDANS CİNAYETİ"NDE MÜEBBET TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Şişli'deki bir rezidansta iş adamı Fatih Edremit'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Hasan Heybetli'nin ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Onur Özbizerdik ile Bülent Zara'nın ise beraatlerini istedi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Heybetli ile Onur Özbizerdik katıldı. Davanın tutuksuz sanığı Bülent Zara ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan sanık Onur Özbizerdik, 1 Şubat 2010 tarihinde tutuklu bulunduğu Silivri 3 No'lu L Tipi Cezaevi Müdürlüğüne hitaben yazdığı dilekçeyi mahkemeye sundu. Özbizerdik, Hasan Heybetli'ye yüz yüze görüşmek istediğini, dilekçeyi bu amaçla hazırlayarak cezaevi müdürlüğüne verdiğini kaydetti. Duruşmada mütalaasını açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Erbay, sanık savunmaları, tanık anlatımları, Adli Tıp Kurumu ve otopsi raporları ile olayla ilgili tutanakları ayrıntılarıyla anlattı. Savcı Erbay, maktul Fatih Edremit'in tasarlayarak öldürüldüğüne dair bir delil olmadığını, maktulun öldürülmesini gerektirir sanıklarla arasında bir düşmanlık ve husumetin bulunmadığını ifade etti. Olayın alkol ve uyuşturucu alımı sırasında tarafların söyledikleri sözlerden etkilenmesi sebebiyle ani olarak geliştiğini belirten Cumhuriyet Savcısı Erbay, maktule ''Smiht Wesson'' marka silahla ateş edildiğini ve bu silahtan başka bir silah kullanıldığına dair delil bulunmadığını kaydetti. Savcı Erbay, olay yerinde 3 sanığın aynı silahı elden ele dolaştırarak maktule birlikte ateş etmelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, böyle bir olayın ancak kan davalarında veya maktulun kendilerine karşı çok ağır bir suç işlemesi halinde olabileceğini ifade etti. Sanıklar Onur Özbizerdik ve Bülent Zara'nın yargılama sırasında istikrarlı bir şekilde maktulü Hasan Heybetli'nin öldürdüğünü söylediklerini belirten Savcı Orhan Erbay, otel giriş kameralarının incelenmesinde sanık Hasan Heybetli'nin belinde şüpheli bir cismin tespit edildiğini hatırlatarak, Heybetli'ye yöneltilen ''Belinizdeki cisim nedir?'' sorusuna önce gözlük, sonra cüzdan veya çakmak olduğunu söyleyerek çelişkili ve tatmin edici olmayan açıklamalarda bulunduğunu vurguladı. Sanık Heybetli'nin aldığı alkol ve kokainin etkisiyle kendisine hakaret eden maktule ateş ederek öldürdüğünün anlaşıldığını ifade eden Savcı Erbay, sanıklar Onur Özbizerdik ve Bülent Zara'nın olayı kaçmadan polise bildirmeleri gerekse de kaçmalarının suça iştirak anlamına gelmediğini bildirdi. Sanık Hasan Heybetli'nin maktul Fatih Edremit'i kasten öldürdüğünün anlaşıldığını belirten Savcı Erbay, Heybetli'nin ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis, ''ruhsatsız tabanca taşımak'' suçundan da 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanıklar Onur Özbizerdik ve Bülent Zara'nın, Fatih Edremit'in öldürülmesi suçuna iştirak ve yardımda bulunduklarına dair kesin ve inandırıcı delilin elde edilemediğini belirten Savcı Erbay, bu nedenle Özbizerdik ve Zara'nın beraatlerine karar verilmesini istedi. Savcı Orhan Erbay, sanık Hasan Heybetli'nin tutukluluk halinin devamına, sanık Onur Özbizerdik'in ise tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanıklar Özbizerdik ve Heybetli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 22 Haziran 2009 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsmail Onur Özbizerdik, Hasan Heybetli ve Bülent Zara'nın ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu.