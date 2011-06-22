-"REYES KALACAK, FORLAN'IN 4 TEMMUZ'A KADAR VAKTİ VAR" MADRİD (A.A) - 22.06.2011 - Şenhan Bolelli - Atletico Madrid kulübünün spor direktörü Jose Luis Perez Caminero, ''Reyes kalacak. Forlan'ın ise 4 Temmuz'a kadar vakti var'' dedi. Caminero, Galatasaray'ın transfer için müzakerelere başladığı Jose Antonio Reyes ve Diego Forlan ile ilgili Cadenaser radyosuna açıklama yaptı. Atletico Madrid kulübünün yöneticisi, ''Reyes'in menajeriyle konuştum. Çünkü ilk ağızdan gitmesini değil, tam tersine kalmasını istediğimizi söylemek istiyordum. O da bizimle kalacağını, burada mutlu olduğunu, yeni projemize güven duyduğunu, bu renklerle bağdaştığını, taraftarla mutlu olduğunu söyledi'' ifadesini kullandı. Galatasaray kulübü ile görüştüklerinde sadece gelen teklifleri dinlediklerini ve bunları futbolcuların menajerlerine ilettiklerini belirten Caminero, ''Türkler müzakereden ne anlıyor bilmiyorum. Biz büyük bir kulübüz gelen teklifleri dinlemek bizim zorunluluğumuz. Forlan için gelen teklifi de dinledim ve menajerine ilettim. Ama aynı zamanda 4 Temmuz'a kadar karar vermesi gerektiğini de söyledim'' diye konuştu. Atletico Madrid'in yeni sezon hazırlıkları için toplanacağı 4 Temmuz tarihini, Forlan'ın son karar tarihi olarak gösteren Caminero, "Eğer 4 Temmuz'a kadar gelen hiçbir teklifi kabul etmezse bizimle yeni sezon hazırlıklarına başlayacak ve son 4 yılda olduğu gibi bizim formamızı giyecek" dedi. ''O zaman Reyes ve Forlan'a söyledikleriniz farklı. Reyes'e kal, Forlan'a da istediğini yap dediniz. Öyle mi?'' şeklindeki soruya ise Caminero, ''Evet, 4 Temmuz tarihine kadar'' yanıtını verdi. Öte yandan İspanyol basını, Forlan'ın Türkiye'ye gitmek istemediğini savunarak, Atletico Madrid tarafından kendisine yeni kulüp bulunması için süre tanındığı yorumları yapıldı. Atletico Madrid ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan ve sezon başına 4,5 milyon avro kazanan Forlan'a Galatasaray'ın sezon başına 6 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, Atletico Madrid'e de bonservis bedeli olarak 8 milyon avro önerdiği iddia ediliyor. Reyes'in ise twitter'dan gönderdiği mesajda ''Onlara, bu kulüpten ayrılmam çok zor çünkü burada mutluyum dedim. Barcelona'daki finalden sonra bu kulüpte olmanın ne olduğunu çok iyi anladım. Ben kalıyorum" dediği kaydedildi.