-"REKORUN AYAK SESLERİ" ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 7 ayda gerçekleştirilen ihracatın 2011 yılında yeni bir ihracat rekoru kırılacağının ayak sesleri olduğunu bildirdi. Çağlayan, temmuz ayı TİM ihracat rakamlarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Zafer Çağlayan, İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre, 2011 temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 oranında artarak 11 milyar 538 milyon dolara ulaşmasının, ihracatın sürdürülebilir bir şekilde arttığını gösterdiğini belirtti. Küresel kriz sonrasında yükselme trendine giren ihracatta artış sürecinin 17'nci ayını doldurduğuna dikkati çeken Çağlayan, temmuz ayı ihracatının, Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığı 2008 yılı temmuz ayı ihracatına yakın gerçekleştiğini ifade etti. Çağlayan, 2008 yılında temmuz ayı ihracatının 12 milyar 595 milyon dolar, 2011 yılı temmuz ayı ihracatının ise 11 milyar 538 milyon dolar olduğunu kaydetti. 7 ayda ihracatın 77 milyar doları aştığını, 12 ayda ise 132 milyar doları aşacağını vurgulayan Çağlayan, son 5 ayda ortalama 11 milyar dolar ihracat yapıldığında ihracatta rekor kırılacağını savundu. -AVRUPA'YA İHRACAT- Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ilk 3 sırada Almanya, İngiltere ve İtalya'nın yer alıyor olmasının, AB'de yaşanan olumsuzlukların ihracatçılar için sorun olmadığını ortaya koyduğuna işaret eden Çağlayan, açıklamasında, ''Avrupa'da yaşanan sorunlar, ihracatçılarımız için sorun olarak görülmemekte, yangına rağmen AB'ye ihracatımız artmaya devam etmektedir'' ifadelerini kullandı. Bakan Çağlayan, temmuz ayında Almanya'ya ihracatın yüzde 24,2, İngiltere'ye ihracatın yüzde 25,5, İtalya'ya ihracatın ise 37,7 oranında arttığını kaydetti. Açıklamasında, ''7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızın yüzde 20 oranında artış kaydetmesi, 2011 yılı için dünyada olağanüstü durumlar olmadığı sürece yeni bir ihracat rekoru kıracağımızın ayak sesleridir'' ifadelerini kullanan Çağlayan, şunları kaydetti: ''7 ayda ihracatımız 77 milyar 170 milyon doları aşmıştır. Bu yüzde 20'lik artış, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada yıllık ortalama ihracat artışının oldukça üzerinde gerçekleşmesi açısından önem arz etmektedir. 2011 yılı 7 aylık ihracatımız 2008 yılının 7 aylık ihracatından sonra, son 5 yılda, 7 ayda gerçekleşen en yüksek ikinci ihracat rakamıdır. 2008 yılında 81.3 milyar dolar olan 7 aylık ihracatımız, 2011 yılının 7 ayında 77,2 milyar dolara ulaşmıştır. Son 12 aylık döneme baktığımızda, ihracatımızın Orta Vadeli Program hedefi olan 127 milyar dolar rakamına ulaşmış durumdadır. Son 12 aylık ortalama ihracatımız yüzde 15,6 oranında artış kaydetmiştir. 500 milyar dolar ihracat hedefi olan 2023 yılına kadar sürdürülebilir ihracat artışının yıllık ortalaması yüzde 12'dir ve 2011 yılının ilk 7 ayında yüzde 20 ihracat artışı bu hedeflere emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir.'' -GELİŞMELER VE CARİ AÇIĞIN DÜŞÜRÜLMESİ- Yaptıkları çalışmaların, Türkiye'nin mevcut ihracat potansiyelini, kapasitesini yüzde 30 civarında eksik kullandığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Çağlayan, ihracat kapasitesinin tam olarak kullanılmasının, ihracat artışı hızımızı daha üst noktalara taşıyacağını ve 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Yüksek oranda ihracat artışının yüksek büyümeyi de getireceğini belirten Çağlayan, açıklamasında, ''İhracatta yaşanan bu gelişmeler ve sürdürülebilir ihracat artışı, önümüzdeki dönemde gerek dış ticaret açığının azaltılması, gerekse cari açığın düşürülmesinde Türkiye'nin en önemli ekonomik politika aracı olacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.