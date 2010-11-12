-"REKABET DEVALÜASYONU"NDAN KAÇINMADA ANLAŞTILAR SEUL (A.A) - 12.11.2010 - G-20 üyesi ülkelerin liderleri, para birimlerinde ''rekabet devalüasyonu''ndan kaçınma konusunda anlaştı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen ve iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi'nde, döviz kuru savaşları ve ticari korumacılık korkularını artıran ''küresel gerilimler ve kırılganlıkların'' üstesinden gelme konusunda fikir birliğini varıldı. Sonuç bildirgesinde liderler, piyasa tarafından belirlenmesi gereken döviz kuruna vurgu yaparak, para birimlerinde ''rekabet devalüasyonu''ndan kaçınılması gerektiğini ifade ettiler. Bildiride, risklerin hala sürdüğü belirtilerek, ''Bazılarımız güçlü büyüme yaşarken, bazılarımız yüksek seviyede işsizlik ve cansız toparlanma ile karşı karşıya. İnişli çıkışlı büyüme ve artan dengesizlikler, küresel çözümlerin eşgüdümsüz çabalara sapmasına sebep oluyor'' denildi. Bu arada, bazı ekonomi çevrelerinde, toplantıda bazı delegasyonlar arasında, para birimi ve ticaret dengesizliklerinin nasıl düzeltileceği konusunda yüksek gerilimin görüldüğünü, asıl anlaşmazlığın temel olarak Çin ve ABD arasında yaşandığını belirtiyorlar. Yavaş büyüyen gelişmiş ekonomiler, faiz oranlarını rekor düşük seviyelerde tutarak büyümelerini hızlandırmaya çalışırken, gelişmekte olan piyasaların hızlı büyümeleri, ekonomilerinde aşırı ısınma kaygısı yaratıyor. -YENİ KURTARMA MEKANİZMASI 2013 ORTALARINDA- Öte yandan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ortak bir deklarasyon yayımlayarak, gelecekteki olası bir Avrupa Birliği kurtarma fonu için tahvil piyasalarını yatıştırma kararı aldılar. İrlanda'nın tahvil faiz oranları rekor yüksek seviyelere çıkarken liderler, Avrupa Birliği'nin müdahale etmesi gerektiği görüşünde. Beş ülkenin ortak deklarasyonunda, herhangi bir yeni kurtarma mekanizmasının 2013 ortalarında uygulamaya geçebileceği ve mevcut anlaşmalara herhangi bir etkisinin olmayacağı da belirtildi.