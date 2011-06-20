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Dünya

"REFORMLARI BİR HAFTADAN ÖNCE UYGULAYIN" DUBAİ (A.A)

20 Haziran 2011 16:28

-"REFORMLARI BİR HAFTADAN ÖNCE UYGULAYIN" DUBAİ (A.A) - 20.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Orta Doğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a, uzun süredir taahhütte bulunulan reformları bir hafta içinde uygulaması çağrısında bulundu. Hürmüzlü, merkezi Dubai'de bulunan El Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'de reform taleplerine bir haftayı geçmeyecek şekilde kısa sürede yanıt verilmesinin olumlu olacağını belirtti. Reformlara kısa süre içinde başlanmaması halinde Suriye yönetiminin korunmasını önermenin mümkün olamayacağı ifadesini kullanan Hürmüzlü, "(böyle bir durumda) Çünkü bizim her zaman endişe ettiğimiz, dış müdahale tehdidi var" dedi.

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