"Reality show"cular sınır tanımıyor

ABD'de Fox televizyonunun ekonomik krizden esinlenerek hazırladığı yeni "reality show"da, patronlar elemanlarını televizyonda işten atacak.



"Biri Gitmeli" adı altında yapılacak programda, yarışmaya katılan küçük şirketlerin işverenleri, hangi personelin işten çıkarılacağına karar verecek. Her hafta farklı bir şirketin patronu işçisini programda işten çıkaracak.



"Büyük Birader" programının yapımcılarının hazırladığı programın ne zaman yayına konulacağı açıklanmadı.



Televizyonlarda, işverenlerin eleman seçtikleri programlar da yapılmıştı.

