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Spor

"RAKİBİMİZİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL" ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 02:47

-"RAKİBİMİZİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL" ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider tamamlayarak eleme turunda Fransa ile eşleşen (A) Milli Takım'ın menajeri Harun Erdenay, "Artık ikinci turdayız, rakibimizin kim olduğu önemli değil" dedi. Erdenay, maçın ardından yaptığı açıklamada, gruptaki tüm maçları kazanmış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Çin karşısında Hidayet, Ersan, Ömer gibi oyuncuları dinlendirme fırsatı yakaladıklarını belirten Erdenay, ''Artık ikinci turdayız. Rakibimizin kim olduğu önemli değil. İstanbul'da da Ankara'da olduğu gibi elimizden gelen mücadeleyi ve azmi sahaya yansıtıp başarılı olmak istiyoruz'' diye konuştu. (A) Milli Takım yardımcı antrenörü Nihat İziç de ''Çin karşısında gerçekten güzel bir oyun oynadık. Rakibimiz, genç oyunculardan kurulu bir takım olmasına rağmen iyi mücadele etti. Gruptan yenilgisiz çıkmak büyük başarı. İyi mücadelemizi İstanbul'daki ikinci turda da sürdürerek başarılı olacağız. Her maçta bizleri yalnız bırakmayan Ankara seyircisine teşekkür ediyorum'' değerlendirmesini yaptı.

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