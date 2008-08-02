"Rakibimizi küçümsemiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, UEFA Kupası 2. ön eleme turunda eşleştikleri Siroki Brijeg hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Kupası'ndaki olası rakiplerinin güçlerinin belli olduğunu ifade eden ve Siroki Brijeg'in de zayıf bir takım olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, "Bize gelecek takımların güçsüz ekipler olduğu belliydi ancak futbolda maçların oynanmadan kazanılmadığı bir gerçek" dedi.

Sıkıntı yaşamamak için işlerini ciddiye alacaklarının altını çizen Sağlam, "Rakibimizi küçük görerek herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. İlk maçı deplasmanda oynayacak olmamız bizim için bir avantaj. Siroki Brijeg geçtiğimiz yıl kendi ligini 1 puan farkla ikinci sıradan bitiren bir takım. Kadrosunda çok sayıda yabancı oyuncu bulunuyor. Futbola yeni yeni önem vermeye başlayan Bosna-Hersek'in yükselen değeri ve bu işi ciddiye alan takımlardan biri" diye konuştu.