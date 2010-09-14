-"RAKAMLAR GÜÇLÜ EKONOMİNİN GÖSTERGESİ" ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bugün açıklanan büyüme rakamlarının Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü ve dinamik olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu kaydetti. Bakan Çağlayan, yıl sonunda rahatlıkla yüzde 6'lık büyüme rakamının yakalanacağını söyledi. Çağlayan, Kanada Tarım ve Gıda Bakanı Garry Ritz ile görüştü. Çağlayan, görüşme sırasında, gazetecelerin büyümeyle ilgili sorusu üzerine, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 11,7, ikinci çeyrekte ise yüzde 10,3'lük büyüme elde etmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Çağlayan, bu rakamların Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü ve dinamik olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu belirtti. İmalat sanayindeki büyüme hızının da şimdiye kadar görülen en yüksek hız olduğuna dikkati çeken Çağlayan, son 2 çeyrektir Türkiye'nin tüm sektörleriyle büyüdüğünü hatırlattı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH'nin de yüzde 3,7 arttığına işaret eden Çağlayan, 3. ve 4. çeyrekteki büyümelerin daha ılımlı geçeceğini söyledi. Bakan Çağlayan, ''Yıl sonunda rahatlıkla yüzde 6'lık büyüme rakamını yakalamış olacağız'' dedi. Çağlayan, Türkiye'nin krizin yaralarını sardığını ve çok süratli bir şekilde yeni döneme girmek için yoğun çaba gösterdiğini söyledi. -İHRACAT RAKAMLARI- Çağlayan, görüşme sırasında yaptığı konuşmada ihracat rakamlarına da değinerek, 1 Ocak-13 Eylül tarihleri arasında ihracatın 76 milyar doları geçtiğini bildirdi. Son 12 aylık rakamlara bakıldığında ise ihracatın 110,5 milyar doları aştığını ifade eden Çağlayan, bu rakamların program hedefinin rahatlıkla aşılacağını gösterdiğini kaydetti. Konuşmasında un ihracatçısının yaşadığı sıkıntıya da değinen Çağlayan, Rusya Federasyonun buğday ithalatını yasaklaması üzerine un ihracatçısının ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Bu sıkıntıların giderilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile önemli çalışmalar yaptıklarını bildiren Çağlayan, 1 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında un ihracatçısının hak ettiği 235 bin tonluk buğday ithalatını yapamadığını söyledi. İhracatçının bunun TMO tarafından karşılanmasını talep ettiğini anlatan Çağlayan, yapılan görüşmeler sonunda TMO'nun ilk etapta 70 bin ton ekmeklik, 30 bin ton makarnalık olmak üzere 100 bin ton buğday ve 100 bin ton arpayı dünya fiyatları seviyesinde belirlenecek bir fiyatla ihracatçıya satılmasını sağladığını kaydetti. Bakan Çağlayan, gerekirse TMO'nun buğday temininde 150 bin tona kadar çıkabileceğini de bildirdi. -REFERANDUM SONUÇLARI- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, konuşmasında referandum sonuçlarına da değerlendirerek, sandıktan milletin oyuyla çıkan sonucun tüm Türkiye'nin kazancı olduğunu ifade etti. Çağlayan, ''Referandum ile piyasadaki iyimserlik artmaya başladı ve giderek artacak'' dedi.