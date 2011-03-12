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Dünya

"RADYASYON ORANI ARTMADI" AÇIKLAMASI TOKYO (A.A)

12 Mart 2011 16:46

-"RADYASYON ORANI ARTMADI" AÇIKLAMASI TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japon hükümet sözcüsü Yukio Edano, ülkede dün meydana gelen şiddetli deprem ve tsunaminin ardından bugün patlama olan nükleer tesisteki reaktörü çevreleyen metal korumanın hasar görmediğini ve tesis çevresinde radyasyon oranında artış tespit edilmediğini söyledi. Edano, tesis çevresindeki radyasyon oranının artmadığı gibi azaldığını belirterek, reaktördeki basınçtaki baskının da gerilediğini kaydetti. Japonya'nın tarihindeki en şiddetli deprem ve yol açtığı tsunaminin ardından bugün başkent Tokyo'ya 240 kilometre uzaklıktaki 40 yıllık Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde patlama meydana gelmiş ve bir nükleer reaktörün bulunduğu binanın duvarları yıkılmıştı. Nükleer santralde sızıntı olduğu bildirilirken, tesisin 20 kilometre yarı çapı alanındaki bölgede bulunanların tahliye edilmesi talimatı verilmişti. Nükleer reaktörün bulunduğu binada, soğutma sisteminin bozulduğu, baskı ve sıcaklık oluştuğu belirtilmişti.

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