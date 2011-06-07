-"PUYEHUE" HAVA ULAŞIMINI FELÇ ETTİ SANTİAGO/BUENOS AİRES (A.A) - 07.06.2011 - Şili'nin güneyindeki Puyehue yanardağının faaliyete geçmesinin ardından Santiago çıkışlı birçok sefer iptal edildi. Santiago Uluslararası Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, yanardağdan çıkan kül bulutları yüzünden Buenos Aires ve Montevideo seferlerinin tümü ile Sao Paulo'ya yapılacak üç uçuşun iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iptal edilen toplam uçuş sayısının 16 olduğu kaydedildi. Arjantin'de, aynı nedenle Buenos Aires'de yer alan iki havaalanındaki tüm uçuşların bu sabah itibariyle iptal edildiği ifa edildi. Ülkedeki havaalanlarını yöneten Aeropuertos Argentinos 2000 adlı kuruluşun sözcüsü, iki havaalanında toplam 62 seferin durdurulduğunu açıkladı. Uruguay'da da, yaklaşık 30 iç ve dış hat seferinin iptal edildiği belirtildi. Volkanın civarında yaşayan 3500 kişi de tahliye edilmişti.