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Spor

"PSG, MEVLÜT ERDİNÇ'İ GÖZDEN ÇIKARDI" PARİS (A.A)

04 Mayıs 2011 02:02

-"PSG, MEVLÜT ERDİNÇ'İ GÖZDEN ÇIKARDI" PARİS (A.A) - 03.05.2011 - Fransa'da yakından izlenen ''20minutes'' isimli internet sitesi, milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in, bu yıl başarısız bir sezon geçirdiği için Paris Saint Germain (PSG) takımından gönderileceğini yazdı. Erdinç'in sezon başında takımın değişmez oyuncusu olduğu hatırlatılan haberlerde, ''uzun bir süredir takımda yer almayan Türk oyuncunun gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı'' yorumu yapıldı. Haberde, Erdinç'in geçen sene ilk sezonunda 15 gol atarak oldukça başarılı bir performans sergilediği ancak bu yıl aynı başarıyı bir türlü sağlayamadığı görüşü dile getirildi. Haberde, PSG yönetiminin, gelecek sezon için yeni forvet oyuncuları arayışına şimdiden girdiği kaydedildi.

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