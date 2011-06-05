-"PROTEZ" BACAK KARŞILIĞINDA TRANSFER KONYA (A.A) - 05.06.2011 - Önder Felek - Konya Engelli Gücü'nün Gana'dan transfer ettiği futbolcu Yeboah Atta'nın ''protez bacak'' karşılığında sözleşmeye imza attığı ve başka hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi. Gana Ampute Milli Takımının yıldız forvet oyuncusu Yeboah Atta (37), ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Konya'da, bir apartmanın çatı katında zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) organize ettiği Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve gol yollarında sorun yaşayan Konya Engelli Gücü, bu sorunu çözmek için Ampute Gana Milli Takımının yıldız forvet oyuncusu Atta'ya transfer teklifinde bulundu. Teklife, çocukluğundan beri sakat olan sol bacağına protez takılması karşılığında ''evet'' diyen Atta, Şubat 2011'de 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Eşini ve 4 çocuğunu Gana'da bırakarak Türkiye'ye gelen Atta'nın, yiyecek, giyecek ve barınma giderleri kulüp tarafından karşılanıyor. Ganalı oyuncu Atta, devre arasında transfer olduğu ve ''karın tokluğuna'' formasını giydiği Konya Engelli Gücü ile Ampute Futbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta, 2 kez gol sevinci yaşadı. Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezonun sona ermesinin ardından Atta, transfer şartı olan protez bacak için gün saymaya başladı. -GANA'DA ÇOK PAHALI- Konya'yı çok sevdiğini ve kısa sürede alıştığını ifade eden Atta, transfer teklifi geldiğinde ilk önce çok şaşırdığını belirterek, ülkesinde pahalı olduğu için bir türlü taktıramadığı protez bacak karşılığında teklife ''evet'' dediğini söyledi. Atta, kararında Gana'da ampute ligi olmamasının da etkili olduğunu dile getirerek, ''Gana'da ampute ligi olmadığı için milli takıma hazır gidemiyorduk. Türkiye'de sürekli oynayarak kendimizi hazır tutuyoruz. Milli takımda forma giymek benim için çok önemli'' dedi. Sezonun sona ermesinin ardından sabırsızlıkla protez bacağın takılacağı günü beklediğini ve protezin takılmasıyla çok daha iyi bir performans sergileyeceğini anlatan Atta, ailesiyle telefon ve internetten görüşerek hasret giderdiğini belirtti. Atta, Gana'da yaşayan ailesinin giderlerini ise çiftçilik yapan babasının karşıladığını anlattı. Konya Engelli Gücü teknik direktörü Sinan Ekinci de Ganalı oyuncunun çok kısa sürede Türkiye'ye uyum sağladığını, takım arkadaşları tarafından çok sevildiğini bildirdi. -SPONSOR DESTEĞİ BEKLİYORLAR- Atta'nın devre arasında takıma dahil olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğini dile getiren Ekinci, ''Çok çalışkan, kaliteli ve uyumlu bir oyuncu. Kendisiyle 1 yıllık daha sözleşmemiz var. Önümüzdeki yıl da bizimle olacak. Kulüp olarak kendisine kucak açtık. Ancak biz de kısıtlı bütçeyle bir yere kadar destek olabiliyoruz'' diye konuştu. Atta'ya protez bacak takılması için girişimlerini sürdürdüklerini ve bir protez bacağın ortalama fiyatının 3 bin lira olduğunu söyleyen Ekinci, ''Protez için bir hastaneyle görüşüyoruz. Sezon başlamadan Yeboah protezine kavuşacak'' dedi. Konya Valiliği dışında kimseden destek görmediklerini vurgulayan Ekinci, bir çok firmanın randevu tekliflerini bile kabul etmediğini belirterek, engelli sporcuların daha iyi şartlara kavuşması için sponsor desteği beklediklerini sözlerine ekledi.