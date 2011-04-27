-"PROMPTER"İN MUCİDİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Tüm dünyada siyasi hitabetin seyrini değiştiren "teleprompter" cihazının mucidi Hubert J. Schlafly, ABD'nin Connecticut eyaletinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Televizyon mühendisi olan Schlafly, ABD'de Dwight D. Eisenhower'dan bu yana Richard Nixon hariç tüm Amerikan başkanlarının Kongre'deki büyük konuşmalarında kullandıkları cihazı, 1950'li yıllarda pembe dizi oyuncularının repliklerini hatırlamaları için geliştirmişti. Politikacılar için, teknoloji geliştikçe cihaz vazgeçilmez hale geldi.