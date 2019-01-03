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Ekonomi

"Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Ödülü”ne başvurular başladı

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Koç Üniversitesi’nde kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü” nezdinde oluşturulan Prof

03 Ocak 2019 18:29

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Koç Üniversitesi’nde kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü” nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” için başvuru süreci başladı.
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına bu yıl üçüncüsü verilecek olan “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” için katılımcılar, 1 Mart 2019 tarihine kadar başvurabilecek.
“İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan araştırma ödülüne, 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabilecek. Ödülü almaya hak kazanan araştırma sahibine 25 bin lira para ödülü de verilecek.
UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. (Fotoğraflı)

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