-"Predator'lar terörle mücadelede destek sağlayacak" WASHINGTON (A.A) - 14.11.2011 - Türkiye'de uzun süredir tartışılan terörle mücadelede "Predator" kullanımı meselesine, ABD'den gelen açıklama yeni bir boyut kazandırdı. ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) Türkiye'deki İncirlik hava üssüne konuşlandırılan dört adet insansız hava aracının Türkiye'nin terörle mücadelesine istihbarat desteği sağlayacağını vurguladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Predator"ların Irak'tan Türkiye'deki İncirlik Üssü'ne kaydırıldığını açıkladı. Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki tüm Amerikan güçlerinin yıl sonuna kadar bu ülkeden çekilecek olmasıyla, Türkiye'nin talebi üzerine 4 adet Predator uçağının İncirlik Üssü'ne konuşlandırıldığını bildirdi. Silahsız olan ve istihbarat ve keşif görevleri kapsamında kullanılan uçakların birkaç haftadır İncirlik Üssü'nde konuşlu olduğunu ve şu anda buradan faaliyet gösterdiğini kaydeden Kirby, ''sözkonusu kaydırmanın, Türk ordusuna, güney sınırlarında terör örgütü PKK'nın oluşturduğu spesifik tehditle mücadelesinde istihbarat desteği sağlayacağını'' belirtti. Kirby, ABD'nin Predatorlar vasıtasıyla Türkiye'ye uzun süredir, terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki faaliyetleri hakkında istihbarat katkısı sağladığını hatırlatarak, şimdi de Türkiye'ye sağlanan bu desteğe ilişkin misyonda bir değişiklik olmayacağını, sadece uçakların konuşlandığı üssün değişmiş olacağını sözlerine ekledi.