-"Pozisyon bulduğunuzda atmanız gerekir" ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, ''Böyle maçlarda pozisyon bulmak zordur. Bulduğunuz da atmanız gerekir'' dedi. Portekizli teknik adam Ankaragücü'nü tebrik ettiğini belirterek, ''Çok istekliler. Böyle devam ederse daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Maçta tek taraf vardı. Golü arayan bizdik. Ankaragücü savunma onyadı. Böyle maçlarda pozisyon bulmak zordur. Bulduğunuz da atmanız gerekir. Pozisyon bulduk, ama atamadık'' diye konuştu. Carlos Carvalhal, yönetimden transfer talebi olmadığını vurgulayarak, ''Sakat oyuncular iyileşiyor. Form tutacaklar ve takıma katılacaklar. Ekibimden çok memnunum'' diyerek sözlerini tamamladı. Beşiktaşlı Ekrem Dağ da maç sonunda çok üzgün olduklarını belirterek, ''Ankaragücü iyi mücadele etti. Pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'' dedi. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Tayfur Havutçu, maç sonrasındaki açıklamasında, Ankaragücü'nün Mersin İdmanyurdu'nu yenerek moral bulduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İkinci yarıda çok pozisyon üretmemize rağmen golü bulamadık. Zaman geçtikçe Ankaragücü'nün kendine güveni geldi. İyi kapandı. Burada iki puan bıraktığımız için üzgünüz.'' -Ankaragücü cephesi- Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu da maç sonrasında son iki haftadır iyi kadroya sahip iki takımlarla oynadıklarını ve 4 puan aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın ortada bir maç olduğunu vurgulayan Kutlu, ''Her iki takım da pozisyona girdi. Maç 0-0 bitti. Maçın hakkı buydu'' dedi. -Yönetime eleştiri- Hakan Kutlu, basın toplantısında mevcut yönetim kurulunu eleştirdi. Kendisinin Turgut Doğan Şahin'in satılmamasını istediğini ifade ederek, ''Ancak bu isteğim yerine gelmedi. Kan kaybı devam ediyor. Sanki batan geminin malları kaçırılıyor. Köklü bir takım olan Ankaragücü'ne sahip çıkılması gerekiyor. Yönetim kurulu yanlış yapıyor. Maçta futbolu çirkinleştirecek savunma anlayışı yoktu'' diye konuştu. -Başkandan açıklama- Ankaraücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva da maç sonunda, taraftarlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. ''Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı ve maçtan önceki çağrılara kulak verdiler'' diyen Altınyuva, ''A2 takımı ağırlıklı kadromuzla Mersin maçından 3 puan aldık. Maçtan önce yaptığım açıklamada 'bu genç çocuklar formaları ve camiaları için oynayacaklar' dedik. Forma aşkıyla oynadık. Taraftarımız huzurunda bizlere Beşiktaş karşısında daha üstün bir oyun sergileyerek bir puanı armağan ettiler. Bu çocuklara Ankaragücü camiası adına teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tüm kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu genç çocuklar Ankaragücü için oynayacaklar. 3 puanlık sistemde her şey olabilir. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah elimizden gelenin fazlasını yaparak ligde kalacağız'' diyerek sözlerini tamamladı. Bu arada, Ankaragücü Kulübü yönetiminin Turgut Doğan Şahin'i, yeni kendileri gibi küme düşme hattında bulunan Gaziantepspor'a sattığı öğrenildi.