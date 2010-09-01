-"POYRAZKÖY" SANIĞI AİHM'E BAŞVURDU İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin açılan davanın tutuklu sanığı emekli deniz Binbaşı Levent Bektaş, ''özgürlük hakkı ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği'' gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu. Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''müvekkilin 24 Nisan 2009 tarihinde tutuklandığı, sonrasında ise hukuka aykırı delillerle iddianame hazırlanarak Bektaş'a suç isnadında bulunulduğu'' öne sürüldü. Açıklamada, tutuklamanın bir tedbir olduğu, ancak 16 ayı aşkın bir süredir özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkil açısından bu tedbirin infaza dönüştüğü iddia edilen Ersöz, tutuklama kararına ve tutukluluk halinin devamına karşı yapılan itirazların genel ve kalıp gerekçelerle mahkemeler tarafından reddedildiği belirtildi. Bu durumun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 34, 101 ve 230. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük hakkını düzenleyen 5. Maddesine aykırılıklar taşıdığı savunulan açıklamada, itirazların süreklilik arz edecek şekilde, somut ve doyurucu gerekçelerden yoksun olarak reddedilmesinin iç hukuk yollarından artık bir sonuç alınamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. İç hukuk yollarının tükenmesi ile AİHM'e başvuru için tüm şartların gerçekleştiği belirtilen açıklamada, ''özgürlük hakkı ile AİHS'nin 8. Maddesinde yer alan özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği'' gerekçeleriyle AİHM'e başvuru yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan başvuruya konu olan ihlal nedenleri şöyle sıralandı: ''Tutuklama ve tutukluğun devamı kararlarının kalıp gerekçelere dayanması. Tahliye taleplerinde ısrarla belirtilmesine rağmen hukuka aykırı delillere dayanarak tutukluluğun devamı kararları verilmesi. Özgürlükten yoksun bırakmanın iç hukuka ve AİHS'e aykırı olması. Soruşturma aşamasındaki kısıtlama kararı ve kovuşturma aşamasında taleplerin 5 ayı aşkın bir süredir karşılanmamasının 'silahların eşitliği ilkesi'ne aykırılık oluşturması. Dava konusu ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Levent Bektaş'ın özel hayatına ilişkin bilgilere iddianame delil klasörlerinde yer verilmesi.''