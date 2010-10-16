-"POYRAZKÖY" DAVASINDA YENİDEN RAPOR DÜZENLENECEK İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' davalarının birleştirildiği, Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin davada, dosyaya sunulan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için TÜBİTAK'tan üç kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak ''yeniden rapor düzenlenmesinin ve raporlar arasındaki çelişkinin izahının da yapılmasının'' istenmesine karar verildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, talep üzerine, Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin ana dava iddianamesinin ek klasörlerinde yer alan ihbar mektupları, olay yeri tespit tutanakları, arama ve el koyma tutanaklarında imzaları olan görevlilerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. ''Amirallere suikast'' iddialarına ilişkin davanın iddianamesindeki ek klasörlerde yer alan ihbar mektupları, yakalama tutanakları, arama ve el koyma tutanaklarında imzaları olan görevlilerin duruşmada dinlenilip dinlenilmemesi ve soruşturma sürecinde tanık olarak dinlenen 13 kişinin duruşmada dinlenilmesi yönündeki talepler hakkındaki kararın sonra düşünülmesine hükmetti. -BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ- Mahkeme heyeti, dava konusu 1 nolu CD ve 3 nolu DVD ile ilgili daha önce Emniyet Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, ''data stash ve iddia konusu Kafes Eylem Planı'nın varlığından söz edildiğini'', buna rağmen 26 Ağustos 2010'da bilirkişi Yılmaz Çankaya tarafından hazırlanan rapor ile sanık avukatlarınca özel bilirkişilere yaptırılan inceleme raporlarında ise ''data stash ve Kafes Eylem Planı'nın bulunmadığının'' kaydedildiğini belirtti. Heyet, bilirkişi Yılmaz Çankaya'nın sanık Tarık Ayabakan'a ait olduğu iddia edilen flash bellekle ilgili raporunda da ''alınan imajların medyanın birebir kopyası olamayabileceğinden adli analiz için kullanılamayacağı'' ifadesinin yer aldığını hatırlatarak, TÜBİTAK'tan oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından dosyadaki tüm raporlar da eklenerek ''yeniden rapor düzenlenmesinin ve raporlar arasındaki çelişkinin izahının da yapılmasının'' istenmesine karar verdi. Bilirkişilerin tanık olarak dinlenmesi yönündeki taleplerin, bilirkişi raporlarının dosyaya konulmasından sonra değerlendirilmesine hükmeden heyet, aralarında Tuğamiral Şafak Yürekli'nin de bulunduğu 16 tutuksuz sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Duruşmaların Silivri'deki duruşma salonunda yapılması talebini, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle reddeden heyet, Kafes Eylem Planı ile ilgili rapor henüz savcılığa sunulmadan, savcılığa ifade veren sanıklardan Eren Günay'a bu konuyla ilgili soru yöneltilmesi hususunda soruşturma savcılığından izahat istenmesini kararlaştırdı. Sanık avukatlarının soruşturma savcıları hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması yönündeki taleplerine ilişkin karar verilmesine yer olmadığını belirten heyet, avukatların isterlerse kendi başlarına suç duyurusunda bulunabilecekleri hususunu da tutanağa geçirdi. Aralarında Tuğamiraller Şafak Yürekli ve Levent Görgeç'in de olduğu 10 tutuksuz sanık hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılması talebini reddeden heyet, tutuklu sanıklar Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay, Ergin Geldikaya, Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın, üzerlerine atılı eylemin vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması ve devam etmesi, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Ocak 2011'e erteledi.