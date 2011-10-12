T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Poyrazköy" davasında tahliye İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2011 23:36

-"Poyrazköy" davasında tahliye İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Astsubay Ergin Geldikaya'nın tahliyesine karar verildi. ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasında, tutuklu sanıklardan emekli Astsubay Ergin Geldikaya'nın tahliyesine karar verildi.  İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, verilen aranın ardından alınan ara kararlar açıklandı.  Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan emekli Astsubay Ergin Geldikaya'nın, hakkında adli kontrol uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24