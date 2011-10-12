-"Poyrazköy" davasında tahliye İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Astsubay Ergin Geldikaya'nın tahliyesine karar verildi. ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasında, tutuklu sanıklardan emekli Astsubay Ergin Geldikaya'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, verilen aranın ardından alınan ara kararlar açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan emekli Astsubay Ergin Geldikaya'nın, hakkında adli kontrol uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.