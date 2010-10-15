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"POYRAZKÖY" DAVASINDA 4 TEĞMEN TAHLİYE OLDU İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 23:56

-"POYRAZKÖY" DAVASINDA 4 TEĞMEN TAHLİYE OLDU İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' davalarının birleştirildiği, Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin davada, teğmen olan tutuklu sanıklar Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy ve Tarık Ayabakan tahliye edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Erdoğan, Düzalan, Aksoy ve Ayabakan'ın üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak, oy birliğiyle tahliyelerine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı ''örgüt üyeliği'' suçunun CMK'nın 100/3. maddesinde sayılı suçlardan olduğunu ve kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların devam ettiğini dikkate alarak, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

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