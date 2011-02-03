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"POYRAZKÖY" DAVASI DA SALON YETERSİZLİĞİNDEN ERTELENDİ İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 19:41

-"POYRAZKÖY" DAVASI DA SALON YETERSİZLİĞİNDEN ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince daha önce 8 Nisanda görülmesi kararı verilen 69 sanıklı ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davası duruşma salonlarının doluluğu ve yer yokluğu nedeniyle üç gün sonrasına ertelendi.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 250. maddesiyle görevli 6 özel yetkili ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde 12. Ağır Ceza Mahkemesince 6 ve 8 Nisan 2011'de görülmesi kararı verilen 7'si tutuklu 69 sanıklı ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının 8 Nisan 2011 Cuma tarihli duruşmasının, diğer mahkemelerin de ''aynı gün duruşmalarının olması'' ve ''yer yokluğu'' nedeniyle 11 Nisan 2011 Pazartesi tarihine ertelenmesine karar verildi. Söz konusu erteleme nedeniyle davanın sanıklarına ve sanık avukatlarına bu konuda tebligat gönderilmeye başlandığı bildirildi. Aynı mahkemenin bugünkü 10 davası da, 3 salonu bulunan adliyede 4 mahkemenin duruşmasının olması nedeniyle 9 ve 11 Mart 2011 tarihlerine ertelenmişti.

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