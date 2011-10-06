-"Potanın Perileri" 21. sırada İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - 2011 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Takım, FIBA sıralamasında 7 basamak birden yükselerek, 21. sıraya yerleşti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şampiyonada elde edilen başarının, A Milli Takımı'nın sıralamadaki konumuna da yansıdığı bildirildi. Yapılan açıklamada, milli takımın FIBA sıralamasındaki puanını 71'e çıkararak 21. sıraya yerleştiği, FIBA Avrupa sıralamasında ise 9. basamakta yer aldığı kaydedildi. ''Potanın Perileri''nin yükselişini değerlendiren TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat, A Milli Takım'ın henüz hak ettiği noktada olmadığını dile getirdi. Sonat, Avrupa Şampiyonalarında derece almaya devam ettikçe yükselişlerinin devam edeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: ''Zaten üzerimizdeki takımlar bizden daha iyi oldukları için değil, daha fazla sayıda uluslararası şampiyonaya katıldıkları için üst basamaklardalar. Bizim hakkımız 21.'lik de değil ve eğer 2012 Londra Olimpiyatları elemelerinden çıkarsak sıralamadaki konumumuz büsbütün yükselecek. Belki de bir sene içindeki en büyük çıkışlardan birini yapacağız. Ama kadın basketbolumuzun yakaladığı ivme sadece A Milli Takımımızla sınırlı değil. Altyapı milli takımlarımız da önemli başarılar elde ediyor. Dolayısıyla toplu bir yükselişe geçmiş durumdayız. Şimdi önümüzde olimpiyat hedefi var. Elemelerin ülkemizde düzenlenmesini amaçlıyoruz. Bu gerçekleşirse bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Turnuvaya ev sahipliği yapmayı çok istiyoruz, alabilirsek müthiş olacak. Herhangi bir sakatlık sorunu yaşanmazsa Londra'ya gitme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.''