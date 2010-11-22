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Ekonomi

"PORTEKİZ'İN MALİ YARDIMA İHTİYACI YOK" LİZBON (A.A)

22 Kasım 2010 19:26

-"PORTEKİZ'İN MALİ YARDIMA İHTİYACI YOK" LİZBON (A.A) - 22.11.2010 - Portekiz Başbakanı Jose Socrates, ''ülkesinin ağır borç yükünün üstesinden gelmek için mali yardım talebinde bulunmayacağını'' söyledi. Büyük borç yükü nedeniyle Yunanistan ve İrlanda'nın ardından Avro Bölgesi'nin en zayıf halkası olarak görülmeye başlanan Portekiz'in Başbakanı Socrates, TSF radyosuna yaptığı açıklamada,  ''Portekiz'in herhangi birinin yardımına ihtiyacı yok. Hükümetin harcama kesintilerini planlaması ve işgücü reformlarının borcun azalmasını ve büyümeyi garantiye alacağından eminim'' dedi. Portekiz ile ilgili olumsuz bakışların İrlanda konusundaki güven eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Socrates, ''İrlanda hükümetinin (kurtarma talebi) kararının bu belirsizliği sona erdireceğini ve piyasalar güveni sağlayacağını umuyorum. Portekiz ile ilgili güven sorunu olması için sebep yok'' dedi. Birçok ekonomist, borçlarıyla ilgili kaygıların giderilmesi için Yunanistan ve İrlanda'dan sonra kurtarma yardımına ihtiyacı olabilecek diğer Avro Bölgesi ülkesini Portekiz olarak görüyor.

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