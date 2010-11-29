-"PORTEKİZ DE KURTARMA İSTEMEYİ DÜŞÜNMELİ" LİZBON (A.A) - 29.11.2010 - ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, Portekiz'in finansal durumu kötüleşmeden kurtarma istemeyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Günlük Diario Economico gazetesine demeç veren Roubini, Portekiz'in artan bir olasılıkla uluslararası yardıma ihtiyaç duyacağını belirtti. Roubini, Avro Bölgesi'nin en küçük ülkelerinden biri olan ve 16 üyeli bloğun gayri safi yurt içi hasılasına katkısı yüzde 2'den az olan Portekiz'in, ekonomiyi destekleyecek yeterli fona sahip olduğunu ifade etti. Nouriel Roubini, Portekiz'in yüksek borç oranı ve zayıf büyümesiyle ''kritik noktaya'' yaklaştığını söyledi. ABD'li ekonomist, Avrupa'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan İspanya'nın ise ''kurtarılmak için çok büyük'' olduğunu kaydetti. Yunanistan ve İrlanda'nın ardından yardıma ihtiyacı olan sıradaki Avrupa ülkesinin Portekiz olacağı spekülasyonu, yatırımcıları endişelendiriyor. Ancak Portekiz hükümeti finansal yardıma ihtiyacı olmadığında ısrarcı. Portekiz Parlamentosu, geçen hafta, önemli tasarruf önlemleri içeren 2011 bütçesini kabul etti. Bütçeyle, yüzde 7,3 olan açığın 2011 yılında yüzde 4,6'ya düşürülmesi hedefleniyor. Tasarruf önlemleri çerçevesinde, kamu harcamaları azaltılacak, ikramiyeler dondurulacak, maaşlar düşürülecek. Şu anda yüzde 21 olan katma değer vergisi 2 puan artışla yüzde 23'e çıkarılacak. Portekiz hükümeti, tasarruf önlemlerinin mali sağlığı yeniden temin edeceğini ifade ediyor.