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Spor

"PORTAKALLAR HİDDİNK'E KARŞI" LAHEY (A.A)

01 Ağustos 2011 15:19

-"PORTAKALLAR HİDDİNK'E KARŞI" LAHEY (A.A) - 01.08.2011 - Hollanda medyası, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile Hollanda'nın aynı gruba düşmesine geniş yer ayırdı.  Türkiye'nin teknik direktörünün Hollandalı olduğuna vurgu yapan gazete ve televizyonlar haberlerinde, ''Portakallar Hiddik'e karşı'' ifadesine yer verdi. Hollanda yayın kurumu NOS, ''Portakallar Türkiye ve Macaristan'ı çekti'' başlığını kullanırken, ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Telegraaf haberi, ''Portakallar Hiddink'e karşı'', AD gazetesi ise ''2014 Dünya Kupası'na giden yolda Portakallar Hiddink'in Türkiyesi'ni çekti'' şeklinde verdi. Grubun favorisi olarak Hollanda'yı gösteren gazeteler, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) açıkladığı listenin 24. sırasında bulunan Türkiye'nin en güçlü rakipleri olacağına dikkati çekti. Öte yandan, Hollanda Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Mark van Bommel da grupta favori olduklarını söyledi. Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeleri gerektiğine işaret eden Van Bommel, ''Kalitemizle kendimizi göstermemiz lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

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