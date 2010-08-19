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"POLİS VATANDAŞI YARALADI" İDDİASINA SORUŞTURMA MERSİN (A.A)

19 Ağustos 2010 15:21

-"POLİS VATANDAŞI YARALADI" İDDİASINA SORUŞTURMA MERSİN (A.A) - 19.08.2010 - Mersin'de, izinsiz gösteriler sırasında polisin bir vatandaşı plastik mermiyle yaraladığı iddiasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen 2 polis başmüfettişinin idari soruşturma başlattığı bildirildi.  16 Ağustos Pazartesi günü Akdeniz ilçesi Sümer Mahallesi'nde toplanan bir grubun korsan gösterisi sırasında, Nezir Borak'ın, havaya ateş edildiği açıklanan plastik mermiyle yaralanması olayıyla ilgili araştırma sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 2 polis başmüfettişinin kente gelerek, idari soruşturma başlattığı belirtildi. Bu arada Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli tahkikatın da sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaralı Nezir Borak'ın, Mersin Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde kendisine yapılan ilk müdahale sonrasında, ileri tetkik ve tedavi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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