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Spor

"POLE POSITION" WEBBER'İN NÜRBURGRING (A.A)

23 Temmuz 2011 19:58

-"POLE POSITION" WEBBER'İN NÜRBURGRING (A.A) - 23.07.2011 - Formula 1 Avrupa Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi Red Bull pilotu Mark Webber oldu. Webber, bugün Nürburgring'de yapılan sıralama turlarında 1:30.079 ile en iyi dereceyi elde etti ve yarın düzenlenecek yarışta ilk sıranın sahibi oldu. Sıralama turlarında en iyi 2. dereceyi ise McLaren'den Lewis Hamilton yaptı. İngiliz pilot Hamilton, 1:30.134 ile ikinci sırayı elde etti.  Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1:30.216'lık derecesiyle 3. sırada yer aldı. Yarınki yarışa 4. ve 5. sırada başlama hakkını Ferrari pilotları elde etti. Sıralama turlarında, Ferrari'den İspanyol Fernando Alonso 1:30.442'lik derecesiyle 4'üncü, Brezilyalı Felipe Massa 1:30.910'luk derecesiyle 5'inci sırada yer aldı. Sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden ilk 10 pilot ve dereceleri şöyle: 1. Mark Webber (Avustralya)       Red Bull     1:30.079 2. Lewis Hamilton (İngiltere)     McLaren      1:30.134 3. Sebastian Vettel (Almanya)     Red Bull     1:30.216 4. Fernando Alonso (İspanya)      Ferrari      1:30.442 5. Felipe Massa (Brezilya)        Ferrari      1:30.910 6. Nico Rosberg (Almanya)         Mercedes     1:31.263 7. Jenson Button (İngiltere)      McLaren      1:31.288 8. Adrian Sutil (Almanya)         Force India  1:32.010 9. Vitaly Petrov (Rusya)          Renault      1:32.187 10. Michael Schumacher (Almanya)  Mercedes     1:32.482

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