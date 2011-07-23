-"POLE POSITION" WEBBER'İN NÜRBURGRING (A.A) - 23.07.2011 - Formula 1 Avrupa Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi Red Bull pilotu Mark Webber oldu. Webber, bugün Nürburgring'de yapılan sıralama turlarında 1:30.079 ile en iyi dereceyi elde etti ve yarın düzenlenecek yarışta ilk sıranın sahibi oldu. Sıralama turlarında en iyi 2. dereceyi ise McLaren'den Lewis Hamilton yaptı. İngiliz pilot Hamilton, 1:30.134 ile ikinci sırayı elde etti. Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1:30.216'lık derecesiyle 3. sırada yer aldı. Yarınki yarışa 4. ve 5. sırada başlama hakkını Ferrari pilotları elde etti. Sıralama turlarında, Ferrari'den İspanyol Fernando Alonso 1:30.442'lik derecesiyle 4'üncü, Brezilyalı Felipe Massa 1:30.910'luk derecesiyle 5'inci sırada yer aldı. Sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden ilk 10 pilot ve dereceleri şöyle: 1. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 1:30.079 2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 1:30.134 3. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:30.216 4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:30.442 5. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:30.910 6. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:31.263 7. Jenson Button (İngiltere) McLaren 1:31.288 8. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:32.010 9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 1:32.187 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 1:32.482