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Spor

"POLE POSITION" VETTEL'İN BUDAPEŞTE (A.A)

30 Temmuz 2011 20:05

-"POLE POSITION" VETTEL'İN BUDAPEŞTE (A.A) - 30.07.2011 - Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel oldu. Vettel, bugün Budapeşte yakınlarındaki Hungaroring'de yapılan sıralama turlarında 1:19.815 ile en iyi dereceyi elde etti ve yarın düzenlenecek yarışta ilk sıranın sahibi oldu. Sıralama turlarında en iyi 2. dereceyi ise McLaren'den Lewis Hamilton yaptı. İngiliz pilot Hamilton, 1:19.978 ile ikinci sırayı elde etti. McLaren'in diğer pilotu İngiliz Jenson Button ise 1:20.024'lük derecesiyle 3. sırada yer aldı. Yarınki yarışa 4. ve 5. sırada başlama hakkını Ferrari pilotları elde etti. Sıralama turlarında, Ferrari'den Brezilyalı Felipe Massa 1:20.350'lik derecesiyle 4'üncü, İspanyol Fernando Alonso 1:20.365'lik derecesiyle 5'inci sırada yer aldı.

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