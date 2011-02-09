-"POLAT'LA BU İLK FİKİR AYRILIĞIMIZ DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Helvacı, başkan Adnan Polat'la ilk kez fikir ayrılığına düşmediğini, daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını söyledi. Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Adnan Polat'ın ardından söz alan Mehmet Helvacı, kendisinin yönetimde kriz çıkarma taraflısı biri olmadığını vurgulayarak, ''Başkan da biliyor ki bu ilk değil. Daha önce de çok fikir ayrılığına düştük. Adnan Sezgin meselesinde, Frank Rijkaard'ın gönderilmesi meselesinde, Pazarlama AŞ'ye genel müdür atanması konusunda ayrıldık. Ama hiçbir zaman konuşmadım'' dedi. Kendisinin hiçbir zaman başkan Adnan Polat'a küfür etmediğini, ettirmediğini ve edenlerin yanında da olmadığını kaydeden Helvacı, ''Kendisiyle ilgili, (Ekonomik çete) iddialarını kınadım. Bunları dile getirmeyip, ayrı düştüğümüzü söylüyor. Ben Galatasaray'ın menfaatleri içi buradayım. Özhan ağabey beni ona vasiyet etmiş, keşke etmeseydi o zaman. Başkanlık ağır sorumluluklar ister, demokrasiye inanmak ister, tüzüğün uygulanmasını gerektirir. Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya, genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilmiştir. Başkan dahil kimse onurlarına hakaret ederek istifalarını talep edemez'' diye konuştu. Kendilerinin, yönetimdeki diğer kişilerin maneviyatlarını bozmaya çalıştıkları şeklinde Adnan Polat tarafından itham edilmelerine tepki gösteren Helvacı, şunları söyledi: ''Türk Telekom sözleşmesini bana okutmuş olsalardı, Ali Sami Yen ibaresinin yer alması gerektiğini söylerdim ve bugünkü durum olmazdı. Skorboarddan çıkarırken sorsalardı o ibareyi, gerek olmadığını söylerdim. Ben onun için varım orada. Biz derneğiz, derneğin hak ve fiil ehliyeti tüzüğüyle sınırlıdır. Üstelik üçüncü kişileri de bağlar. Sözleşme olmasına rağmen hukuken uymak zorundadırlar. Ben köstek olmak için gelmedim ve hiç olmadım. Hep kötü günde oradaydım. Galatasaray benim kişisel durumumdan önemlidir. Her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Yaşayarak öğrendim. Kimse benim Galatasaray menfaatleri ile çelişebileceğim beyanında bulunmasın. Zarar verdiğimi gördüğüm anda beni orada göremezsiniz.'' -MANİSASPOR MAÇI SONRASI- Mehmet Helvacı, Manisaspor maçı sonrası Tayland'da bulunan başkan Adnan Polat'ın yaptıkları yönetim kurulu toplantısından haberi olduğunu ancak bunu 10 gün süreyle kamuoyuyla paylaşmadığını savunarak, kendisiyle ilgili bir divan kurulu üyesi tarafından yapılan (Brütüs) benzetmesine tepki gösterdi. Helvacı, bugüne kadar ne yaptıysa insanların yüzüne karşı yaptığını kaydetti.