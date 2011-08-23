-"Play-Off sistemi ligde geçerli olacak" İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda play-off sisteminin uygulanacağını açıkladı. Federasyonun İstinye'deki binasında kulüp başkanları ve yayıncı kuruluş yetkilileriyle yapılan toplantıdan sonra gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Aydınlar, bu sezon plaf-off sistemini deneyeceklerini, denedikten sonra belki de önümüzdeki sezon vazgeçilebileceğini belirtti. Aydınlar'ın açıklaması şöyle: ''Yoğun bir gün geçirdik. Kulüp başkanları ve Digitürk ile ile bir araya geldik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemle ilgili maçların yayınları konusunda Digitürk ile mutabakata varıldı. Kulüpler Birliği Vakfı adına Yıldırım Demirören başkanın açıklaması oldu. Daha önce bahsettiğimiz play-off sistemi ligde geçerli olacak. Deneyeceğiz, eksik tarafları varsa gidermeye çalışacağız, olumsuz taraflarını düzeltmeye çalışacağız. Belki de önümüzdeki sene, bir sene denedikten sonra vazgeçebiliriz ama lige renk getireceğine inanıyoruz, kulüplere de ekonomik katkı getireceğine inanıyoruz. Kalıcı olmasını ümit ediyoruz.'' -Karar federasyonun Açıklamanın ardından soruları yanıtlayan Aydınlar, play-off sistemi fikrinin kimden geldiği sorusuna verdiği yanıtta, ''Bu uygulama bizden geldi. Futbol zor bir süreç geçiriyor. Bu süreçte futbolu daha cazip hale getirmek için ve ekonomisini daha güçlendirmek için ne yapabiliriz diye düşünürken, bu model üzerinde karar kılan Türkiye Futbol Federasyonudur. Daha sonra bunu kulüplere götürdük. Kulüplerimizin de tamamına yakını... Bir tek Galatasaray'ın bazı çekinceleri var burada. Diğer kulüplerin hepsi istekli. Ligin önümüzdeki sene bu şekilde olmasına karar verdik'' şeklinde konuştu. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakimi Kısmet Erkiner'in medyaya yansıyan, hukuken ligin başladığı ve ertelendiği bu nedenle play-off sisteminin uygulanamayacağı yönündeki yorumu sorulması üzerine Aydınlar, ''Hayır lig ne başlamıştır, ne de lig ertelenmiştir. Herkes konuşuyor. Hayır öyle bir şey söz konusu değil'' dedi. Şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili dün UEFA'dan gelen yetkilinin izlenimlerinin nasıl olduğu sorusuna Aydınlar, şöyle yanıt verdi: ''Çok iyi izlenimlerle ayrıldı. UEFA'nın şike konusundaki temsilcisi dün savcılarla yaptığı görüşmede buradaki hukuki süreci öğrendi. Nasıl gelişmekte olduğunu öğrendi. Biz biliyorsunuz savunma alamadığımız için gizli karar nedeniyle, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesini bekleyeceğimizi ifade etmiştik. UEFA temsilcisinin, bu gizliliğin kaldırılması yönünde talepleri oldu ama Cumhuriyet savcıları bunun kaldırılmasının mümkün olmadığını, yasa gereği soruşturmanın gizli olduğundan bahsettiler, gayet iyi bir görüşme geçti.'' Aydınlar, ''Devam eden bir mahkeme var...'' şeklindeki ifadelerle başlayan soru üzerine, araya girerek, ''Henüz mahkeme aşamasında değil arkadaşlar, mahkeme aşamasına geldiği zaman biz kararımızı vereceğiz'' ifadesini kullandı. Aydınlar, belirsizliğin olduğu bir dönemde play-off sisteminin nasıl olacağı sorusu üzerine de, ''Affedersiniz, ligi oynarken bir şey yok play-off oynarken mi bir şey oluyor, ben onu anlayamıyorum. Play-off bir sorun değil arkadaşlar. Ligi daha cazip hale getirecek'' dedi. Bu arada, Mehmet Ali Aydınlar'ın çevresindeki sivil koruma polisleri dikkat çekti.