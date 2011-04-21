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Dünya

"PKK'NIN MERKEZİNE DARBE VURDUK" WASHINGTON (A.A)

21 Nisan 2011 00:27

-"PKK'NIN MERKEZİNE DARBE VURDUK" WASHINGTON (A.A) - 20.04.2011 - ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili David S.Cohen, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan 5 ismi uyuşturucu kaçakçısı ilan etmesiyle ilgili olarak, "örgütün kurucuları, kilit liderleri ve fon kaynaklarına karşı atılan bu adımla PKK/Kongra-Gel'in merkezine darbe vurduklarını" belirtti. Hazine Bakanlığının açıklamasına göre Cohen, "PKK'nın terör faaliyetlerine destek bağlamında örgüte yasadışı uyuşturucu gelirinin akışına engel olma çabalarına devam edeceklerini" kaydetti. Cohen, "PKK/Kongra-Gel'in kurucuları, kilit liderleri ve fon kaynaklarına karşı atılan bu adımla örgütün merkezine darbe vuruyoruz ve terör faaliyetlerine destek bağlamında bu örgüte yasadışı uyuşturucu gelirlerinin akışına engel olma çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, PKK'nın, 20 yıldan uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığına karışmasından ötürü, "Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası" çerçevesinde Mayıs 2008 tarihinde ABD Başkanı tarafından üst düzey yabancı uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan edildiği hatırlatılarak, örgütün Avrupa genelindeki ağını uyuşturucu üretimi, nakliyesi ve kaçakçılığı için kullandığı belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığının, PKK'nın en kazanç getiren suç faaliyetlerinden biri olduğuna işaret edilerek, örgütün, uyuşturucu gelirini silah ve malzeme edinmek için kullandığı kaydedildi.

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