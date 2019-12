-"PKK'NIN 3 ÖNEMLİ YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA" PARİS (A.A) - 05.06.2011 - Fransa İçişleri Bakanlığı, dün Paris bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Fransa'daki üç önemli yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Pierre-Henry Brandet, basına yaptığı açıklamada, ''Beş kişi gözaltına alındı, bunlardan üçü PKK'nın Fransa'daki üç önemli yöneticisi'' diye konuştu. Bu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi vermeyen sözcü, ''terörle mücadele savcısının talimatı üzerine, terörle mücadele şubesi tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün gece iki banliyöde operasyon yapıldığını'' söyledi. Sözcü, ''PKK'nın terörist faaliyetlerde bulunduğu ve haraç toplayarak finasman sağladığı'' yolundaki şikayetler doğrultusunda söz konusu soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Brandet, dünkü operasyonda ve sonra çıkan olaylarda ''polisin aşırı güç kullandığı yolundaki iddiaların doğru olmadığını'' kaydetti. Bu arada, terör örgütü yanlısı kaynaklar, gözaltına alınanlardan birinin örgütün ''Avrupa'daki kasası'' olarak bilinen Nedim Seven olduğunu doğruladı. Fransa Komünist Partisi de yayımladığı açıklamada, operasyonu eleştirirken, Nedim Seven'in de gözaltına alındığını bildirmişti. Polisin PKK yanlısı bir kültür merkezine yaptığı baskın ve yine bazı PKK üyelerini gözaltına alması sonucu Evry ve Arnouville'de örgüt yandaşları polisle çatışmıştı. Terör örgütü yandaşlarını polis araçlarını taşladıkları ve mahalledeki bazı kamu binalarına molotofkokteyli attıkları belirtildi. -SAVCI, NEDİM SEVEN'İN YARGILANMASINI İSTEMİŞTİ- Fransız sorgu hakimi Thierry Fragnoli, geçen yıl sonunda yaptığı açıklamada, içlerinde Nedim Seven'in de bulunduğu terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından 18 kişinin yargılanmasını talep etmişti. Fragnoli, üç yıllık bir soruşturmanın ardından 2007 yılında ''terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak ve kara para aklamak'' suçlamalarından Paris'te gözaltına alınan, ancak daha sonra çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakılan 18 kişinin, yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Sorgu hakimi ayrıca, 18 kişi ile birlikte, Paris'te PKK merkezi olarak bilinen kültür merkezi hakkında da dava açılmasını istemişti. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Paris'te 5 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde terör örgütünün kullandığı söz konusu kültür merkezine baskın düzenlenmiş, baskında çeşitli evraka ve bilgisayarlara el konmuştu. Bu baskının, terör örgütüne maddi destek sağlayan ve örgütün Avrupa'daki üst düzey sorumluları olduğu tahmin edilen kişilere karşı Paris'in çeşitli banliyölerinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti. Kültür merkezine düzenlenen baskında yakalanan, aralarında Rıza Altun, Nedim Seven ve Atilla Balıkçı gibi bölücü örgütün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 PKK mensubu, 23 Şubat 2007 tarihinde çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından, soruşturma süresince tutuklanmalarına gerek olmadığına karar verilmiş ve bu kişiler serbest bırakılmıştı. Paris'in banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan diğer 10 kişi de daha sonra serbest bırakılmıştı. Operasyonlarda yakalanan kişiler hakkında, teröre mali kaynak sağlama dışında, ''organize suç'' ve ''kara para aklama'' iddialarıyla soruşturma açılmıştı. Fransız basını, soruşturma süresince tutuksuz kalmalarına karar verilen kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmaları olasılığının ciddi düzeyde gündemde olduğunu yazmıştı. Paris'teki operasyon, 2 PKK'lı teröristin döviz bürosunda kaynağını açıklayamadıkları 200 bin avroyu dolara çevirmek isterken gözaltına alınmaları sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlenmişti. Fransa tarafından hakkında adli denetim kararı çıkarılan Rıza Altun'un daha sonra Avusturya üzerinden kuzey Irak'a gittiği belirlenmişti. Nedim Seven, daha sonra yakalandığı İtalya'dan Fransa'ya iade edilmişti. Fransa, Nedim Seven'in iade edilmesini isteyen Türkiye'nin talebini ise kabul etmemiş ve Seven'i daha sonra serbest bırakmıştı. Fransa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, 1993 yılında yasaklanmıştı.