-"PITIR"IN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA BERAAT TRABZON (A.A) - 21.06.2011 - Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinin (TRAHAYKO) Vakfıkebir sorumlusu olan komşuları Fatma Birol'un ''Pıtır'' adlı kedisini 9. kattaki evinin balkonundan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Mehmet Karkaç ve Ayşe Karkaç, beraat etti. Vakfıkebir Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Karkaç ile Ayşe Karkaç ve avukatları Tuncay Garip ile şikayetçi Fatma Birol katıldı. Birol'a destek veren TRAHAYKO üyeleri de duruşmada hazır bulundu. Mehmet Karkaç, hakkında yapılan suçlamaları reddederek, 4 aydan 3 yıla kadar hapisle yargılanmasının kabul edilemez olduğunu savundu. İlçe merkezinde bulunan Hisar Apartmanı'nın 9. katında oturduğunu belirten Karkaç, ''Olay günü akşam geç saatlerde kedi yangın merdiveninden yatak odamıza girmiş. Kediyi dışarı çıkarmak istedik, fakat büyükçe olduğu için başaramadık. Bunun üzerine oğlumdan kediyi dışarı çıkarmak için fırça istedim ve iteleyerek yatak odasından balkona çıkararak kapıyı kapattım. Daha sonra ne olduğunu bilmiyorum'' dedi. Mahkeme, 'haksız yere sahipli hayvanı öldürmek' suçundan açılan kamu davası kapsamında yargılanan sanıkların, atılı suçun işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Fatma Birol, kedisini 9. kattaki evinin balkonundan atarak ölümüne neden olduğunu öne sürdüğü komşusu Mehmet Karkaç ile eşi Ayşe Karkaç'tan davacı olmuştu. Vakfıkebir Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, ''Fatma Birol'un kedisini 9. kattan atarak ölümüne sebep olmakla'' suçlanan Mehmet Karkaç ve eşi Ayşe Karkaç'ın ''mala zarar verme'' suçunu düzenleyen TCK'nın 151. maddesi uyarınca 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.