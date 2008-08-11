"Pişmanlığı biz yaşadık"

Tempo24-





Beşiktaş'ta Avusturya kampında İbrahim Toraman ile kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan İbrahim Üzülmez basın toplantısı yaptı.



İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman’la geçmişten bir husumetlerinin olmadığını, o anda yaşanmış bir olay olduğunu söyledi. Keşke olmasaydı diyen Üzülmez, “hayatta bazen hatalar olabiliyor, bu hatayı da bizler yaptık. Önemli olan bu hatalardan dersler çıkarmak” diye konuştu.



Bir aylık süre zarfında da hem kendisinin hem de Toraman’ın bu hatalardan dersler çıkardığını düşündüğünü söyleyen İbrahim, “8 yıl bu camiada oynamış ve kaptanlık yapmış bir oyuncu olarak böyle bir olayla gündeme gelmek beni fazlasıyla üzdü. Keşke güzelliklerle gündeme gelseydik, şampiyonluğun ve güzelliğin konuşulduğu olaylarla gündeme gelseydik ama dediğim gibi hayatta hatalar olabiliyor ve önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak” dedi.



Bu süre zarfında hem maddi, hem de manevi olarak en fazla sıkıntıyı çekenin yine kendileri olduğunu söyleyen Üzülmez, “Pişmanlığını bizler yaşadık, bu süre zarfında yönetimin bize verdiği idman programını altyapıda Sarp hocamızla beraber çok iyi bir çalışma ortama geçirdiğimi düşünüyorum. Büyüklerimiz nasıl bir karar alır bilmiyorum, yani onların düşüncelerini bilmiyorum ama bizim düşüncemiz takıma geri dönmek. Özellikle bu sene bizim için çok çok önemli bir sezon. Şampiyon olmamız gerektiğini düşünüyorum camia olarak. Artık herkesin bu doğrultuda birlik beraberlik içinde olması gerekiyor” diye konuştu.



Takım dönüp şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyoruz diyen İbrahim, böyle bir olayı da unutturmak istiyoruz. Yaklaşık bir aydır gazete sayfalarında hiçbir şekilde böyle bir olayla gündeme gelmemiş İbrahim Üzülmez’in böyle bir olayla gündeme gelmesi beni gerçekten üzdü ve yaraladı. Bunu du unutturmak için inşallah eğer takıma dönersek affettirmek istiyorum kendimi. Artık dediğim gibi bundan sonra yönetimin alacağı karara saygı duymak gerekiyor, onu bekleyeceğiz ve her şeyi de zamana bırakmak gerekiyor” dedi.



“Özellikle böyle bir olayı yaşattığımız için Beşiktaş camiasından, başkanımızdan ve yönetim kurulundaki abilerimden, bu olayın içerisinde bulunan Sinan abiden ve özellikle de hocamızdan çok çok özür diliyorum” diyen İbrahim, “böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan da özür diliyorum” diye konuştu.



İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz diyen Üzülmez, bu olayı unutturup takımımıza şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediklerini söyledi. Takıma tekrar döndüğünde kaptanlığın verilmeyecek olmasının sıkıntı yaratıp yaratmayacağı sorusu üzerine İbrahim, “Ben bu camiayı kaptanlık yapmak için sevmedim” diye konuştu.



Takıma döndükleri taktirde kaptan olmasalar bile en büyükler olarak arkadaşlarına yardımcı olacaklarını söyleyen İbrahim, “Çünkü birlik beraberliğe ihtiyacımız var, şu anda kaptan kim ise o arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız” diyerek sözlerine son verdi. Toplantı sonrası Üzülmez ve Toraman basın mensupları önünde tokalaşarak poz verdiler.

