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"Piri Reis" çalışmalara başladı ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 20:48

-"Piri Reis" çalışmalara başladı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları yapacak ''K. Piri Reis'' Gemisi, Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz araştırması yapmaya başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, geminin 10'u akademisyen olmak üzere 21 kişilik ekibiyle 23 Eylül'de Urla Limanı'ndan yola çıktığını anımsatarak, 2 günlük yolculuğun ardından Doğu Akdeniz'e ulaşıldığını söyledi. Ekibin saat 16.30 civarında çalışmalara başladığını bildiren Prof. Dr. Benli, şu bilgileri verdi: ''Telefonlar çekmediği için gemi ekibiyle uydu aracığıyla haberleşebiliyoruz. Hiçbir sıkıntılarının olmadığını bana bildirdiler. Ekibin keyfi yerinde, şevkle çalışmalarını yürütüyor. Zaten Türk savaş uçakları ve firkateynleri geminin çalışmalarını yakından takip ediyor. Verilen görevin öneminin farkında olan ekibimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek.''

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