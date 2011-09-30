-"Piri Reis izleniyor" iddialarına yalanlama İZMİR (A.A) - 30.09.2011 - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'de bulunan Koca Piri Reis Gemisi'nin çevresinde İsrail uçaklarının uçtuğu ve çalışmaların İsrail helikopterleri tarafından yakından izlendiği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koca Piri Reis Gemisi'nin ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs Adası'nın güneyindeki bölgede sismik veri toplama çalışmalarını sorunsuz şekilde sürdürdüğünü bildirdi. Piri Reis Gemisi'nde seyirden sorumlu kaptan ve çalışmalardan sorumlu sefer koordinatörü ile günde 2 kez görüştüklerini, seyir ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirten Prof.Dr. Benli, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayınlanan gazetelerde yer alan ''Piri Reis'in İsrail uçakları ve helikopterleri tarafından yakın mesafeden takip edildiği'' yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Benli, ''Gemideki personelimizle görüşmelerimizde bu konuyu da sorduk. Geminin yanından savaş uçaklarının alçak uçuşta geçmesi, helikopterin yakınına gelerek çalışmalarını izlemesi gibi bir olay yok. Bulundukları kendilerini rahatsız eden ya da gözle görebilecekleri mesafede hiç bir unsurun bulunmadığını söylediler. Böyle bir durumla karşılaşırlarsa, hemen bize bildirirler'' diye konuştu. Piri Reis Gemisi'nin bölgedeki araştırma çalışmalarını vardiya usulüyle 24 saat aralıksız sürdürdüğünü, G noktası olarak adlandırılan 1000 kilometrelik alanda çalışmaların yüzde 65'ini tamamladığını ve çok sağlıklı veriler kaydettiklerini ifade eden Prof.Dr. Benli, hava şartlarının uygun devam etmesi durumunda çalışmaların planlanandan önce tamamlanacağını ve yeni bölgede araştırmaya devam edilmesi talimatını bekleyeceklerini dile getirdi. -''Yılda 200 gün denizde araştırma yapıyoruz''- Piri Reis Gemisi'nin yılda ortalama 200 gün denizlerde araştırma yaptığını, kullanılan araştırma malzemelerinin ortalama 5 yılda bir yenilendiğini ve son teknolojideki cihazlarının kullanıldığını kaydeden Prof.Dr. Benli, ''Piri Reis Gemisinde kullanılan araştırma ekipmanının üzerine üretilmiş bir cihaz yok. Uluslararası şirketlerin deniz araştırmaları için de tercih ediliyor ve birlikte çalışma yapıyoruz. Örneğin, daha önce BP için Libya açıklarında araştırma yaptık. Karadeniz'de mavi akım boru hattının geçiş güzergahıyla ilgili Ruslar için çalışma yürüttük, benzer bir çalışmayı Gürcistan'a da yaptık'' dedi. Prof.Dr. Benli, Piri Reis Gemisi'nin çalışmalarının yalnızca sismik araştırmalarla sınırlı kalmadığını, zemin etütleri, hat döşeme için deniz mühendisliği, kıyı yapıları, deniz kirliliği, balık stokları gibi farklı konularda da çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.