T24 LogoT24 Logo
Gündem

"PİONEERİNG SPİRİT" GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (2) ek görüntüyle 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğ

20 Haziran 2018 11:47

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA 
Rusya\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. 

Görüntü dökümü:
--------------
-Gemi geçişinden görüntü
-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hasan YILDIRIM Hakan KAYADHA  Rusya TürkiyeTürk AkımıSpirit"BoğazıGemiMarmaraDevKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24