-"Persepolis" olayları devam ediyor TUNUS (A.A) - 15.10.2011 - Tunus'un başkenti Tunus'ta radikal dinci gruplar, geçtiğimiz günlerde İran İslam Devrimi'ni konu alan "Persepolis" adlı filmi yayınlayan televizyon kanalının sahibinin evini yakmak istedi. Tunus'ta şimdiye kadar düzenlenen en büyük gösterilerde, Selefi gruplar Nessma kanalının sahibi Nebil Karvi'nin evine saldırdı. Göstericiler evi ateşe vermek istedi ancak göz yaşartıcı gaz kullanan polis tarafından engellendi. Başbakanlık binasına da yürümek isteyen aşırı dinci göstericileri polis durdurdu. Tunus'ta radikal dinci gruplar, filmin İslam dinine hakaret içerdiği gerekçesiyle bir süredir gösteriler düzenliyordu. Nessma kanalının sahibi Karvi, ailesiyle birlikte evdeyken göstericilerin göz yaşartıcı bombalarla saldırdığını söyledi. Karvi, "Yaklaşık 100 kişilik bir Selefi grup evime girmek istedi. Evi ateşe vermek istediler. Herşeyi kırıp döktüler" diye konuştu. Göstericilerin evin önünden ayrıldığı ancak çok sayıda polisin evi korumak için hala olay yerinde bulunduğu bildirildi. İran asıllı yönetmen Marjane Satrapi'nin kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yarattığı çizgi romanından uyarlanan ve İran İslam Devrimi'ni konu eden animasyon filmin pazar günü yayımlanmasından sonra göstericiler Nessma binasına da saldırmak istemişti. Radikal dinci gruplar, filmde Allah'ın tasvir edildiği gerekçesiyle gösteriler düzenliyordu. Nessma kanalı, filmi yayınladığı için özür dilemişti.