"Pembe Top Sahada" projesi 5'inci kez gerçekleştirilecek

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı, pembe kıyafetle gelen kadın basketbolseverlere ücretsiz olacak

İSTANBUL,(DHA) -

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası, Turkish Airlines EuroLeague\'e de deplasmandaki FC Bayern Münih galibiyeti ile başlayan Anadolu Efes, EuroLeague\'in ikinci haftasında Zalgiris Kaunas\'ı ağırlayacak. 17 Ekim Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu\'nda 20.00\'de başlayacak mücadelede Anadolu Efes, Avrupa kupalarında rakibini İstanbul\'da dokuzuncu kez konuk edecek. Karşılaşmada \"Pembe Top Sahada\" projesi de beşinci kez gerçekleştirilecek ve top, projenin gönüllü destekçisi oyuncu Özge Özpirinçci\'nin elinden havalanacak.

\"PEMBE KIYAFET TERCİH EDEN KADIN BASKETBOLSEVERLERE ÜCRETSİZ MAÇ BİLETİ\"

Pembe Top Sahada projesine özel etkinlik, yarışma ve sürprizlere de sahne olacak bu karşılaşmada kadın basketbolseverleri mutlu edecek başka bir uygulamaya da imza atacak. Projeye destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu\'na pembe kıyafet ile gelen kadın taraftarlar, maç bileti için ücret ödemeyecek.

