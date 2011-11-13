-"Pembe Kurdele"nin yaratıcısı öldü NEW YORK (A.A) - 13.11.2011 - Meme kanseriyle mücadelenin simgesi "Pembe Kurdele"nin yaratıcısı ve kozmetik devi Estee Lauder'ın yöneticilerinden Evelyn Lauder öldü. Evelyn Lauder'ın, Manhattan'daki evinde yumurtalık kanserinin neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle 75 yaşında hayata veda ettiği bildirildi. Kayınvalidesi Estee Lauder'ın kurduğu kozmetik şirketinde uzun yıllar boyunca yöneticilik yapan Evelyn Lauder, 1992 yılında arkadaşı ve Self dergisinin eski genel yayın yönetmeni Alexandra Penney ile birlikte, meme kanseri konusunda kamu bilinci sağlamak amacıyla pembe kurdele kampanyasını yarattı. Lauder, 1993 yılında da Meme Kanseri Araştırma Vakfı'nı kurdu.