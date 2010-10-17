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Ekonomi

"PELE" YILDA 18 MİLYON DOLAR KAZANIYOR BREZİLYA (A.A)

17 Ekim 2010 15:06

-"PELE" YILDA 18 MİLYON DOLAR KAZANIYOR BREZİLYA (A.A) - 17.10.2010 - Brezilyalı eski futbolcu Pele, ''Pele'' markasıyla, yılda 18 milyon dolar (12 milyon avro) gelir elde ediyor. Brezilya'da yayımlanan ekonomi ağırlıklı dergi IstoE Dinheiro'nun haberine göre, futbol dünyasının efsane ismi Edison Arantes do Nascimento, bilinen adıyla ''Pele'', imajıyla dünya genelinde satışa sunduğu ticari ürün ve hizmetlerle yılda ortalama 18 milyon dolar kazanıyor.  30 yıl önce futbolu bırakan Pele, teklif edilen reklam kampanyalarında en fazla iki günlük film çekimine katılıyor ya da fotoğraflarının kullanılmasına izin veriyor. Brezilyalı eski futbolcu, 6 ayla sınırlı olan kampanya başına en az 1,2 milyon dolar (854 bin avro) talep ediyor. Pele'ye, kampanya çerçevesinde bir basın toplantısı ya da etkinliğe katılması teklif edilirse fiyat yüzde 10 artıyor.

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