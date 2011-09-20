-"Patlayan araçta bomba olduğu tespit edilmiş" ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara'daki patlamayla ilgili, ''(Terörün) nerede, ne zaman, ne yapacağına ancak istihbaratlar ve bir takım önleyici çabalarla karşılık verebiliyoruz ama bazen istenmeyen olaylar da maalesef bu şekilde bizleri üzüyor'' dedi. Arınç, TRT Avaz'da katıldığı programın ardından patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, TRT stüdyolarında düzenlenen TRT Avaz'ın açılış programında, Ankara'daki patlamaya ilişkin konunun önüne not olarak geldiğini söyledi. Arınç, ''Sanıyorum Kumrular Sokak'ta, yani Başbakanlığa yakın bir yerde bir araçta patlama olmuş ve bu patlamada ağır yaralılar olduğunu arkadaşlarım bana haber veriyorlar'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın olay yerinde olduğunu, kendisinin de birazdan olay yerine gideceğini söyledi. Terörün vahşet olduğunu belirten Arınç, ''Nerede, ne zaman, ne yapacağına ancak istihbaratlar ve bir takım önleyici çabalarla karşılık verebiliyoruz ama bazen istenmeyen olaylar da maalesef bu şekilde bizleri üzüyor. Herkese geçmiş olsun. Umarım bir can kaybı yaşanmamış olur. Olay tahkik edilecek. Bir haberde ölü olduğu, bir haberde de ağır yaralıların olduğu şeklinde bilgi var. Ancak içeride bu kadar haberim oldu. Olay yerine hem intikal edeceğiz, hem de arkadaşlarımızdan detaylı bilgi almaya çalışacağım. Geçmiş olsun'' dedi. Bir gazetecinin, ''Olay size ne olarak geldi'' sorusu üzerine Arınç, ''Patlama oldu diye geldi. Patlama sonucunda araç yanmış, içinde bomba olduğu tespit edilmiş veya biliniyor. Beşir Atalay, sanıyorum bu konuda daha açıklayıcı bilgi verir'' diye konuştu.