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"PARK" KAVGASI KANLI BİTTİ ÇORUM (A.A)

28 Haziran 2011 22:06

-"PARK" KAVGASI KANLI BİTTİ ÇORUM (A.A) - 28.06.2011 - Çorum'da otomobil park etme nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada, 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencileri ile bir grup arasında otomobil park etme yeri nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Turgut Y. (20), İsmail K. (22), Hüseyin A. (20), Gökhan K. (25), Kadir Y. (20), Yasin Y. (25), Buğrahan T. (19), Musa G. (20), Hasan B. (25), Kadir T. (22) çeşitli yerlerinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırırken, yaralılar ambulanslarla Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgut Y. ile İsmail K'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, diğer yaralıların tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri bildirildi.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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