-"Pargalı" attan düştü EDİRNE (A.A) - 22.08.2011 - ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin oyuncusu Okan Yalabık, Edirne'deki çekimlerde attan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin yeni sezon çekimleri için bir haftadır Edirne'de bulunan dizi oyuncularının çekimleri tatsız bir olayla başladı. Habbiler köyündeki çekimlerde ''Pargalı İbrahim Paşa'' rolündeki Okan Yalabık, savaş sahnelerinin çekildiği sırada attan düşerek yaralandı. Sette hazır bekletilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yalabık'ın durumunun iyi olduğu, kürek kemiği çevresinde yumuşak doku zedelenmesi olduğu öğrenildi.