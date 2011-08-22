T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Pargalı" attan düştü EDİRNE (A.A)

22 Ağustos 2011 17:35

-"Pargalı" attan düştü EDİRNE (A.A) - 22.08.2011 - ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin oyuncusu Okan Yalabık, Edirne'deki çekimlerde attan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin yeni sezon çekimleri için bir haftadır Edirne'de bulunan dizi oyuncularının çekimleri tatsız bir olayla başladı. Habbiler köyündeki çekimlerde ''Pargalı İbrahim Paşa'' rolündeki Okan Yalabık, savaş sahnelerinin çekildiği sırada attan düşerek yaralandı. Sette hazır bekletilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yalabık'ın durumunun iyi olduğu, kürek kemiği çevresinde yumuşak doku zedelenmesi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24