-"PAPİRÜSÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE" KAHİRE (A.A) - 10.11.2010 - Mısırlı papirüs uzmanı Dr. Abdüsselam Receb, antik çağdan bu yana Mısır'da üretilen ve insanlığa tarihin kaydedilmesinde büyük hizmetleri olan papirüsün geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi. Receb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nil nehrindeki kirlenmenin, bölgede doğal olarak yetişen papirüs bitkisinin yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Papirüs levhalarının ham maddesi olan bitki, kirlilik yüzünden artık sınırlı alanlarda yetişiyor" dedi. Kahire'de sahibi olduğu Firavun Köyü adlı işletmede, babası Dr. Ahmed Receb'in 1960 yılında dünyada ilk kez yeni teknikle papirüs ürettiğini ifade eden Abdüsselam Receb, papirüslerde kullanılan firavun dönemine ait motiflerin yerini İslami ve popüler grafiklerin aldığını kaydederek, bu tema değişikliğinin papirüsün geleceği açısından ikinci bir tehlike oluşturduğunu savundu. Receb, "Papirüs, antik çağda bulunmuştur ve en fazla firavunlar döneminde kullanılmıştır. Bu nedenle papirüste işlenecek desenler, firavunlar dönemine ait olmalıdır" ifadesini kullandı. Ortalama ömrü 300 yıl olan papirüs bitkisi, sadece Nil vadisinde yetişiyor ve kesilip çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kağıt yerine kullanılıyor. Mısır'da papirüs, bugün sadece hediyelik eşya olarak satılıyor.