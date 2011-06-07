-"PAPANDREU ERKEN SEÇİMİ REDDETTİ" ATİNA (A.A) - 07.06.2011 - Mali kriz içindeki Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu'nun erken seçim olasılığını reddettiği bildirildi. Yunan medyası, Papandreu'nun, yeni bir uluslararası kurtarma paketini garantilemek ve ek kemer sıkma önlemleri konusunda bilgilendirmede bulunmak amacıyla dün bakanlar kurulunu topladığını duyurdu. Papandreu'nun yeni reformların referanduma sunulması yolunu açık bıraktığı belirtilen haberlerde, Başbakan'ın erken seçim olasılığının sözkonusu olmadığını kaydettiği vurgulandı. Haberlerde, Papandreu'nun, ''Büyük değişiklikler için hazırım, anayasamızın öngördüğü gibi, etraflıca bir görüş birlikteliği sağlanması yolunda referanduma gidilmesi konusunu da değerlendirmeye alabiliriz'' dediği bildirildi. Orta vadeli programın ise ekonominin düze çıkmasında araç teşkil ettiğinin altını çizen Papandreu'nun, sürecin zor olduğunu kabul ettiği ve ''Avrupalılar yanlış yaptı ancak bizim kararlı olduğumuzu görmeleri gerekiyor'' şeklinde konuştuğu belirtildi. ''Yunanistan'ın kurtulması yolunda haklı olarak çok zaman harcandığını'' belirten Papandreu'nun, ''ilk istenilenin iflastan kurtulmak, ikinci istenilenin Avro'da kalmak, üçüncü istenenin ise siyasi sistemde derinlemesine değişikliğe gidilmesi'' olduğunu söylediği kaydedildi. Yunan medyası, Yunanistan'da hükümetin, Avrupa Merkez Bankası (AMB)-Uluslararası Para Fonu (IMF) ''Troykası'' ile varılan paket anlaşma çerçevesinde hazırladığı orta vadeli bütçe planıyla ilgili belirsizlikler sürerken, başkent Atina'da erken seçim konusu yeniden gündeme geldiği değerlendirmesini yapmıştı. Basın-yayın organları, ekonomik kalkınma programı çerçevesinde hazırlanan orta vadeli bütçe planının parlamentoda onaylanmaması durumunda Yunanistan'da 24 Temmuz'da erken seçim yapılacağını ileri sürmüşlerdi. To Vima gazetesi, ''Dev Yardım - ardında da seçimler'' başlığını kullandığı haberinde, ''Papandreu'nun, Lüksemburg'da, sert önlemler karşılığında, 2014 yılına kadar 60-70 milyar avroluk paket yardımı güvence altına aldığını'' yazmıştı. Gazete, ''Orta vadeli planın, ülkede toplumsal açıdan gergin bir atmosferin hakim olduğu ve hükümetin ekonomi politikasının birçok iktidar milletvekili tarafından da eleştirildiği bir ortamda uygulanması için, 'yeni tip yönetim' gerektiğini'' belirttiği haberinde, ''Bunun da sadece halkın iradesine başvuru ile mümkün olabileceğini'' kaydetmişti. Bu arada, Yunanistan'da, hükümetin ekonomi politikasına karşı olan tepkiler her geçen gün artarken, PASOK'tan bir grup milletvekili Başbakan Papandreu'ya gönderdikleri mektupta, bir yıldır devam eden kemer sıkma politikasının niçin sonuç vermediğini ve AB-IMF ile imzalanacak yeni memorandumun ne gibi yeni önlemler içereceğini açıklamasını istemişlerdi. Hükümetin hazırladığı üç yıllık planın nihai halini almasının ardından parlamentoda onaylanması gerekiyor.