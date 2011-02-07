-"PANKARTLAR TANSİYONU YÜKSELTTİ" LEFKOŞA (A.A) - 07.02.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sendikalara, yapacakları eylemlerde, iki ülke arasını açacak eylemlere vesile olmamaları çağrısı yaparak, ''Belli kısmın, belli kişilerin açtığı pankartlar, attığı sloganlar görüyorsunuz bizi nereden nereye götürmüştür ve tansiyonu yükseltmiştir'' dedi. ''Toplumsal uzlaşı sağlama zamanı gelmiştir'' diyen Eroğlu, Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesine müsaade etmemek için, bazı slogan ve sözlerden vazgeçmek gerektiğini vurguladı. Cumhrbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son durum hakkında, olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'na bilgi verdi. Eroğlu, 3 saati aşkın süren toplantının sonunda, Meclis'ten ayrılırken yaptığı açıklamada, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmesi ve önerilerle ilgili bilgi verdiğini, güzel, anlamlı ve olgun bir toplantı olduğunu ifade ederek, herhangi bir tartışma ortamı olmadığını, milletvekillerinin sorularını da yanıtladığını söyledi. Eroğlu, herkesin hassasiyetinin, Kıbrıs konusunda yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması olduğunu ifade ederek, Meclis'in müzakerelerde kendisini desteklediğini kaydetti. -''TANSİYON DÜŞMELİ''- İç konularda, son günlerde yükselen tansiyonun düşürülmesi konusundaki düşüncelerini de meclise aktardığını ve dün Mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile görüştüğünü belirten Eroğlu, toplumsal uzlaşmanın zamanının geldiğini, bu tür tartışmaların Kıbrıs müzakere masasında ellerini zayıflatacağını, halk arasında cepheleşmelere yol açacağını ve Türkiye ile işbirliğine zarar vereceğini söyledi. Tansiyonu düşürücü bazı tedbirler üzerinde durulması gerektiğini, uzlaşı arayışı için parti başkanlarına çağrı yaptığını, kurum ve kuruluşlarla da görüşeceğini aktaran Eroğlu, toplumsal tansiyonun yüksek bir şekilde devam etmesinin ülke içinde de sıkıntılara yol açacağı uyarısında bulundu. Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesine müsaade etmemek için, bazı slogan ve sözlerden vazgeçmek gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Belli kısmın, belli kişilerin açtığı pankartlar, attığı sloganlar görüyorsunuz nereden nereye, iki ülke arasında bizi götürmüştür ve tansiyonu yükseltmiştir'' dedi. Eroğlu, sendikacıların eylem yaparken, aralarına alacakları kişileri iyi değerlendirmesini ve bazı sloganlarla tansiyonu yükseltip, iki ülke arasını açacak eylemlere vesile olmamasını söyledi. Eroğlu'nu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer uğurladı.