-"PAMUKOVA FACİASI" DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK SAKARYA (A.A) - 28.09.2010 - Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Mekece köyü yakınlarında, 41 kişinin öldüğü hızlandırılmış tren kazasıyla ilgili yerel mahkemenin verdiği karar, 12 farklı gerekçeyle Yargıtay 2. Ceza Dairesince ikinci kez bozuldu. Dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 1 Şubat 2008'de birinci makinist Fikret Karabulut'a 2 yıl 6 ay hapis ile bin 100 lira para cezası, ikinci makinist Recep Sönmez'e 1 yıl 3 ay hapis ile bin 333 lira para cezası ve tren şefi Köksal Coşkun hakkında beraat kararı vermişti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesi 23 Temmuz 2009'da mahkemenin kararını tebligat eksikleri nedeniyle bozmuş, yerel mahkeme tebligat eksiklerini gidererek sanıklar hakkında aynı kararı vermişti. Kararı ikinci kez inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesi, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu demiryolu üzerinde kazaya neden olmak suçundan yargılandığı davada beraat eden tren şefi Köksal Coşkun hakkındaki suçlamanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesini isteyerek, yerel mahkemenin verdiği kararı 12 farklı gerekçeyle ikinci kez bozdu. Yargıtay Ceza Dairesinin gerekçeli kararında, ''Birbirleri hakkında belirlenecek kusur oranları nedeniyle aralarında menfaat çatışması oluşabilecek sanıkların aynı avukatlar tarafından temsil edilmeleri, avukatla temsil edilen katılanların isimlerinin karara yazılmaması, suçtan doğrudan zarar görmeyen TCDD Genel Müdürlüğünün sanıklar hakkında açılan kamu davasına katılma hakkı bulunmadığı gözetilmeden davaya katılmasına karar verilmesi, davaya katılmaktan vazgeçen mağdur yakınları ve mağdurların kararda davaya katılan olarak gösterilmeleri, davaya katılmalarına karar verilen 10 kişinin kararda davaya katılan olarak gösterilmemeleri, kazada ölen Mustafa Öztürk'ün şikayetçi olarak gösterilmesi, sanıkların avukatının müvekkilleri lehine tüm hükümlerin uygulanmasını talep ettiği halde, taksitlendirmeye ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda herhangi bir karar verilmemesi, kararda suçun işlendiği yerin yazılmamış olması, yargılama giderlerinin sanıklardan müştereken tahsiline karar verilmesi, sanık Recep Sönmez hakkında hükmolunan cezaların tür ve süresine göre sanık hakkındaki hükmün geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması'' ifadesi yer aldı. Dava, önümüzdeki günlerde Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanacak. Pamukova'da 22 Temmuz 2004'te meydana gelen hızlandırılmış tren kazasında, 41 kişi hayatını kaybetmişti.